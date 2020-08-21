В Германии заявили о правоте Путина в вопросе золота

Стратегия президента России Владимира Путина по накоплению золотых резервов оказалась наиболее эффективной во время пандемии COVID-2019. Об этом сообщило издание Die Welt.
Журналист назвал ошибочным высказанное им мнение в прошлогодней статье «Фатальная жажда золота Владимира Путина», в которой говорил о ловушке золотых запасов для страны.
Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей, — цитирует его издание.
При этом Цшепиц добавил, что несмотря на это российская экономика продолжает пробуксовывать и граждане страны живут «недостаточно хорошо». Он также считает, что Путин и дальше будет наращивать золотовалютные запасы, считая, что покупатель на золото всегда найдётся.
Отмечается, что на 7 августа 2020 года золотовалютные резервы составляют $600,7 млрд.
Как писал NEWS.ru, внутренний госдолг России по данным на 1 августа в пересчёте на рубли составляет 10,7 трлн (10% ВВП). Внешний долг на 1 июля — 3,7 трлн рублей. Долги регионов и муниципалитетов — 2,5 трлн рублей. Итого: 17 трлн рублей (15% ВВП). Эксперты подчёркивают, что критическим уровнем для экономики считается соотношение долга к ВВП в 60%, для развивающихся стран этот показатель равняется около 40%.