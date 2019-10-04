Начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога заявил, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» будут введены в строй до конца 2019 года.
Слова топ-менеджера приводит
Газопровод будет готов работать. Если болгары будут готовы принять газ, то, соответственно, им газ будет, — заключил топ-менеджер.
Проект газопровода «Турецкий поток» предусматривает запуск двух ниток, по одной из которых энергоресурс будет получать Турция, по второй — страны Южной и Центральной Европы.
В августе, как сообщал News.ru, готовность «Турецкого потока» к концу года пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану президент России Владимир Путин.
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