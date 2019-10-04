https://static.news.ru/photo/e6b31ace-e6c3-11e9-b67b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога заявил, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» будут введены в строй до конца 2019 года.

Слова топ-менеджера приводит ПРАЙМ . Хандога уточнил, что поставки газа точно пойдут по одной из нитей. Если Болгария будет готова к приёму топлива, то поставки пойдут по обеим линиям.

Газопровод будет готов работать. Если болгары будут готовы принять газ, то, соответственно, им газ будет, — заключил топ-менеджер.

Проект газопровода «Турецкий поток» предусматривает запуск двух ниток, по одной из которых энергоресурс будет получать Турция, по второй — страны Южной и Центральной Европы.

В августе, как сообщал News.ru, готовность «Турецкого потока» к концу года пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану президент России Владимир Путин.