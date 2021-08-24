«Газпром» вернулся к закачкам газа в подземные хранилища в Европе

«Газпром» к концу августа сумел найти в своём балансе газ для загрузки экспортных маршрутов в Европу и перевёл свои хранилища в режим закачки. Тем временем цены на газ в Европе вернулись к росту, пишет «Коммерсант».

«Газпром» с 24 августа перевёл в режим закачки все свои подземные хранилища в Европе. В предыдущие две недели компания активно выбирала газ из европейских ПХГ для выполнения экспортных контрактов из-за последствий аварии на заводе в Новом Уренгое. В результате на 23 августа запасы газа в крупнейших хранилищах компании в Германии, Австрии и Нидерландах упали до исторического минимума в 12,8% от проектной мощности.

Однако во второй половине дня 23 августа «Газпром» увеличил прокачку по газопроводу до 64 млн кубометров в сутки, приблизив её к показателям до аварии. После этого отбор из хранилищ прекратился, сменившись небольшими объёмами закачки. Эксперты отмечают, что к этому моменту уровень запасов в хранилищах слишком упал, чтобы снижение поставок можно было компенсировать за его счёт. В дальнейшем поставки по газопроводу могут вырасти примерно до 77 млн кубометров в сутки, так как «Газпром» с сентября снизит прокачку через Украину.

Ранее цена на газ в Европе снова резко поднялась на 10% и вновь находится на отметке $550 за одну тысячу кубометров. На прошлой неделе цена газа в Европе достигала рекордных $580 за одну тысячу кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на $100 на сообщении «Газпрома» о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северном потоку — 2» уже в 2021 году.