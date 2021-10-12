«Газпром» поможет Европе стабилизировать цены на топливо

«Газпром» фактически начал откачку газа из своих запасов в трубопроводы для стабилизации европейского рынка. Об этом в интервью BBC сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Москва работает трезво в направлении стабилизации ситуации в Европе.

Как пояснил Рябков, российская нефтегазовая компания «Газпром» начала использовать запасы своих хранилищ, чтобы отправлять больше газа в соседний регион и тем самым помочь европейцам стабилизировать рост цен на топливо.

«Газпром» фактически начал откачку из своих запасов в трубопроводы для стабилизации рынка, — рассказал Рябков.

Он отметил, что Россия намерена работать вместе с Европой и выступает за её энергетическую безопасность. По словам Рябкова, Москва действует «осознанно, тихо, трезво в направлении стабилизации».

Не в наших интересах раскачивать лодку дальше, — подчеркнул замминистра.

Недавно цены на газ в Европе побили все рекорды и достигли значения почти в $2000 за тысячу кубометров.

Ранее президент Владимир Путин назвал происходящее на энергорынке Евросоюза «истерикой и неразберихой». По словам главы государства, ситуация спровоцирована спекуляциями на климатических проблемах и сокращением инвестиций.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров призвал Евросоюз активнее сотрудничать с Россией в условиях роста цен на газ, так как, по его словам, российский газопровод «Северный поток — 2» был создан в том числе и для повышения энергетической безопасности Европы.