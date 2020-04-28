«Газпром нефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

https://static.news.ru/photo/5411835a-aa95-11e9-8c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за 2019 год из расчёта 37,96 рубля на акцию, что на 26,6% больше уровня 2018 года.

Собрание акционеров компании пройдёт 11 июня в заочной форме. Датой закрытия реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 26 июня, следует из сообщения «Газпром нефти».

Ранее председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что акционеры могут рассчитывать на дивиденды в размере 50% от чистой прибыли уже по результатам работы во второй половине 2019 года. По его словам, в прошлом году компании удалось увеличить добычу нефти и газа на 3,5% — до 96 млн тонн нефтяного эквивалента.

Для сравнения, год назад совет директоров «Роснефти» рекомендовал установить сумму выплаты в 15 руб. 34 коп. на одну обыкновенную акцию и таким образом направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли компании, писал NEWS.ru.