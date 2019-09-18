https://static.news.ru/photo/0f3e3b54-da9e-11e9-8861-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают разрешить кредиторам судиться с должниками только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения им предложения о возврате денег.

Как пишет « Коммерсантъ », новая инициатива должна заменить существующий закон о взыскании долгов физических лиц. Законопроект будет внесён на рассмотрение до конца этого года.

По замыслу разработчиков, новый закон расширит гарантии прав граждан и уменьшит количество споров в суде. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

Кроме того, в новом законопроекте предполагается, что в реестр организаций, которые могут требовать оплату задолженностей, включат банки, МФО ломбарды, операторов связи и управляющие компании. Это позволит им звонить должнику и направлять ему электронные сообщения.

Как ранее писал News.ru, доступ к данным о доходах россиян могут передать квалифицированным бюро кредитных историй.