Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают разрешить кредиторам судиться с должниками только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения им предложения о возврате денег.

Как пишет «Коммерсантъ», новая инициатива должна заменить существующий закон о взыскании долгов физических лиц. Законопроект будет внесён на рассмотрение до конца этого года.

По замыслу разработчиков, новый закон расширит гарантии прав граждан и уменьшит количество споров в суде. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

Кроме того, в новом законопроекте предполагается, что в реестр организаций, которые могут требовать оплату задолженностей, включат банки, МФО ломбарды, операторов связи и управляющие компании. Это позволит им звонить должнику и направлять ему электронные сообщения.

Как ранее писал News.ru, доступ к данным о доходах россиян могут передать квалифицированным бюро кредитных историй.

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