https://static.news.ru/photo/a479bbca-1b1d-11ea-910f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Франция выступает против экстерриториальных мер Соединённых Штатов в отношении «Северного потока — 2» и подчёркивает преимущества проекта для всего Евросоюза.

Франция продолжает защищать объективное применение правовых норм Евросоюза в отношении проекта «Северный поток — 2», как с точки зрения его преимуществ для всего Европейского союза, так и для интересов компании Engie, акционером которой является государство, — цитирует министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ТАСС.

В Вашингтоне планируют к Рождеству подготовить законопроект, который будет предусматривать введение санкций. Компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором проекта строительства «Северного потока — 2», в свою очередь, активизировала работы по прокладке труб.

Как ранее писал NEWS.ru, намерение американских властей ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» прокомментировал первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.