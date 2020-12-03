«Фортум» хочет выкупить у «Роснано» долю в совместных ветроэлектростанциях

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Российская дочка финской Fortum может до конца года выкупить долю «Роснано» в совместных ветроэлектростанциях, мощность которых составляют 300 МВт. Однако в компании заявили, что решение не связано с уходом главы госкорпорации Анатолия Чубайса.

У сторон два совместных проекта — «Второй ветропарк ФРВ» и «Третий ветропарк ФРВ». Общая сумма сделки может достигнуть 21 млн рублей. Решение предварительно одобрил совет директоров «Фортума», но это не является обязательством по завершению сделки, передаёт «Коммерсант».

В «Роснано» отказались комментировать журналистам эту информацию.

Анатолий Чубайс проводит последний рабочий день в качестве главы «Роснано» в четверг, 3 декабря. Пока вопрос его дальнейшей карьеры остаётся открытым, однако существует вероятность, что он присоединится к российскому представительству в ООН.

Его преемником во главе «Роснано» станет первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Занять пост ему предложил лично президент РФ Владимир Путин, позднее директиву для его избрания на пятилетний срок утвердило правительство РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, отставка Анатолия Чубайса с поста главы инновационной компании «Роснано» является обычной ротацией кадров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.