Forbes назвал самую прибыльную российскую компанию Forbes: «Газпром» вновь возглавил список самых прибыльных компаний России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Журнал Forbes представил рейтинг самых прибыльных компаний России в 2022 году, первое место, как и в предыдущий раз, в списке занял «Газпром». По итогам прошлого года компания заработала 1,3 трлн рублей чистой прибыли.

На втором месте оказалась компания «Ямал СПГ» с чистой прибылью в размере 840,2 млрд рублей. Замкнула тройку лидеров «Роснефть» с доходом 812 млрд рублей. В топ-5 вошли также нефтяная компания «Лукойл», сумевшая заработать 790 млрд рублей и «Новатэк» с 640,4 млрд рублей.

Далее в списке значатся «Норильский никель» (429,3 млрд рублей), «Татнефть» (284,9 млрд рублей), «Сахалинская энергия» (283,9 млрд рублей), Сбербанк (270,5 млрд рублей), «Фосагро» (184,7 млрд рублей).

Ранее Fobes сообщил, что Илон Маск возглавил список 400 богатейших людей США. Американский миллиардер не уступает первенство уже второй год подряд. Издание оценило его состояние в $251 млрд, что примерно равно показателям 2022 года.На втором месте расположился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чьи активы равняются $161 млрд. Топ-3 замкнул один из создателей компании Oracle Ларри Эллисон. Его состояние оценивается в $158 млрд.