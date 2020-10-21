Финансовый эксперт объяснил доверие россиян к облигациям

https://static.news.ru/photo/830fd824-13a2-11eb-aa78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский объяснил, почему россияне снова стали вкладываться в облигации федерального займа.

По его словам, при покупке этих ценных бумаг риск минимален, так как государство не допустит повторения дефолта 1998 года. Нынешние золотовалютные резервы полностью покрывают долговые обязательства. При этом в регионах наблюдается иная ситуация, передаёт «Радио 1».

Спрос на облигации поднялся, поскольку упали ставки по вкладам и депозитам. Доход с облигаций периодически облагается налогом в случае, если он на 5% превышает ключевую ставку ЦБ. Соответственно, это выгоднее, — добавил он.

Эксперт отметил, что у россиян до сих пор наблюдается неоднозначное и часто отрицательное отношение к таким финансовым инструментам. В качестве причин этого он назвал отсутствие достаточной финансовой грамотности и сложность привыкания к новому.

Облигации государственного займа, которые существуют на рынке сейчас, в корне отличаются от того, что было в советский период. Хотя бы тем, что они торгуются на вторичном рынке, это раз. Во-вторых, облигации времён Советского Союза не всегда были прибыльными. Они размещались, но больше походили на лотерейные билеты. Доход приносила примерно одна пятая их часть. Ну и в целом тогда система займов населению была иной, — подчеркнул он.

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