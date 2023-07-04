Финансовые эксперты оценили потенциал единой валюты БРИКС Аналитик Маслов предрек экономические проблемы из-за создания единой валюты БРИКС

Фото: Zhang Guojun/Xinhua/Global Look Press

Единая валюта БРИКС может создать экономические проблемы для стран — участниц Блока, считает аналитик Андрей Маслов. Комментируя ситуацию журналу «Компания», он отметил, что это связано с различной политикой, экономикой и географией государств, которые планируют использовать валюту для расчетов. Эксперт пояснил, что Европа в этом вопросе более однородна и стабильна.

Единая валюта БРИКС может привести к серьезным экономическим проблемам, так как страны имеют абсолютно разную экономику, политику, географию, логистику и цели. И найти среднее, которое удовлетворит экономические и политические потребности Китая, Бразилии, ЮАР, России и Индии, сложно, — подчеркнул он.

Маслов предполагает, что привязка к золоту в случае создания новой валюты может оказаться несостоятельна. Он напомнил, что после Второй мировой войны финансовая система стран, использующих драгметалл, была отброшена в развитии. Кроме того, золотой стандарт ограничивает хождение валютных масс. В условиях развитых экономик привязка к драгметаллу может вызвать негативные последствия, уточнил аналитик. Эксперт уверен, что даже после внедрения валюты БРИКС существенная часть рынка останется зависима от доллара.

Эксперт по фондовому рынку Евгений Калянов считает, что валюта БРИКС позволит ограничить влияние Запада и лишит его одного из рычагов политического давления. На данный момент неизвестно, как именно будет обеспечиваться валюта. По мнению Калянова, для этого может быть выбрано золото, металлы, нефть или зерно. Эксперт добавил, что создание новой валюты потребует также появления альтернативы SWIFT.

Доктор экономических наук Никита Кричевский негативно отзывается о возможной привязке валюты к золоту. По его словам, это будет «повторением пройденного с аналогичным финалом». Экономист уточнил, что планы по созданию единой валюты появились около 20 лет назад. Эксперт при этом считает, что данная идея и на этот раз не будет реализована. Кричевский отметил, что странам — участницам БРИКС до создания единой валютной системы следует организовать политический союз.

Для того чтобы какое-либо объединение появилось, должны пройти даже не годы, а десятилетия. Никаких предпосылок к появлению общеконтинентального образования с единым руководством, общей экономической и денежной политикой сегодня нет, — заключил экономист.

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс ранее заявил, что стоимость золотовалютных резервов России и Китая в ближайшее время может резко увеличиться. По его словам, это связано с созданием новой валюты БРИКС+, которая, вероятнее всего, будет привязана к золоту.