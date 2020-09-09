Финансисты назвали лучшие валюты для хранения сбережений

https://static.news.ru/photo/042c24a4-f2b4-11ea-9ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль с начала 2020 года сильно подешевел по отношению к мировым валютам. Финансисты советуют хранить сбережения в швейцарском франке, названном инвесторами «тихой гаванью». Вывод основан на исследованиях по итогам первых восьми месяцев 2020-го, в течение которых валюта европейской страны подорожала на 30,5% по отношению к рублю. На второй строчке расположился евро, прибавивший 30% по отношению к валюте РФ.

Третьей в рейтинге доходности идёт японская иена, взлетевшая на 28,4%. Эксперты полагают, что денежные знаки азиатской страны оказались одними из самых доступных для приобретения — в абсолютных цифрах она дешевле рубля. То есть 100 иен можно купить за 71,38 рубля, передаёт портал «Газета.Ru». Китайский юань с начала 2020-го подрос на 25,63%, став четвёртой среди самых выгодных для вложений валютой. Доллар США стал условно самой невыгодной валютой. Американская валюта поднялась лишь на 22,9%. Евро пока находится на четырёхлетнем максимуме.

Ситуация в Белоруссии, отравление оппозиционера Алексея Навального и постоянная угроза антироссийских санкций привели к значительному ослаблению рубля. Такого мнения придерживаются валютные эксперты. Курс доллара 7 сентября на торгах МосБиржи обновил рекорд с апреля, достигнув 76,24 рубля. Евро впервые с февраля 2016 года преодолел отметку в 90 рублей. Позднее в тот же день российская национальная валюта укрепила свои позиции, но незначительно.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что без новостей последних двух-трёх недель курс рубля составил бы около 72,5 рубля за доллар. Среди «плохих новостей» эксперт перечислил постоянную угрозу санкций в отношении России, отравление оппозиционного политика Алексея Навального, а также протесты после президентских выборов в Белоруссии. Без этих событий, полагает Долгин, курс был бы в районе 70 рублей за доллар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мировая экономическая конъюнктура нестабильна, присутствует волатильность и она не может не оказывать влияния на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в целом сложившаяся ситуация «никоим образом не влияет» на макроэкономические показатели страны, которая захеджирована от рисков за счёт экономической политики российского правительства.