Финансист раскрыл, почему рискованно хранить наличные дома Финансист Пушкарев: наличные рискованно хранить дома из-за высокой инфляции

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Наличные рискованно хранить дома из-за высокой инфляции, рассказал «Газете.Ru» финансист и инвестор Андрей Пушкарев. По его словам, таким образом деньги просто обесцениваются.

Покупательская способность ваших сбережений неизбежно уменьшается из-за роста цен. Проще говоря, ваши деньги обесцениваются. Что касается покупки недвижимости — такие вложения требуют тщательного анализа и понимания рынка. Важно учитывать различные затраты, связанные с владением квартиры, включая расходы на содержание, — объяснил эксперт.

Финансист отметил, что инфляция больше, чем 8,03% в годовом выражении. Он добавил, что реальные цифры могут быть пессимистичнее, чем данные Минэкономразвития.

Чтобы не просто сохранить, но и увеличить свои сбережения во время инфляции, лучше всего открыть вклад или купить облигации, подчеркнул Пушкарев. Кроме того, можно вложить средства в малый бизнес, подытожил финансист.

Ранее стало известно, что Центральный банк России допускает ужесточение денежно-кредитной политики. Уточняется, что ЦБ пойдет на такие меры, если не будет снижения инфляции и замедления роста цен.

До этого криминалист Михаил Игнатов рассказал, что в России эффективно работают декларации о доходах, где каждый госслужащий обязан отразить наличие у себя денежных активов. По его словам, именно по этой причине многие коррупционеры прячут деньги наличными у себя дома. Эксперт подчеркнул, что они не могут куда-то вложить полученные средства и положить их на свои счета.