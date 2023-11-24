Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2024 году Финансист Разуваев: в 2024 году доллар будет стоить в районе 70–75 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К президентским выборам 2024 года в России курс доллара зафиксируется на уровне 70–75 рублей, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он подчеркнул, что бюджету страны на данный момент выгоден слабый рубль.

По моим прогнозам, к президентским выборам 2024 года рубль будет стоить не 80, а все 70–75 за доллар. Правда, это также станет точкой разворота. Так как нельзя забывать, что бюджету Российской Федерации выгоден рубль слабый, — сказал он.

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин до этого заявил, что рубль еще может укрепиться, однако ожидать кардинальных отклонений от нынешнего курса не следует. По его мнению, процесс укрепления национальной валюты России начался пару месяцев назад и продолжается в настоящее время.

По словам Орешкина, отрицательно на курсе рубля сказывается снижение в этом году цен на нефть и газ по сравнению с 2022 годом.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты к концу года. Он добавил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар и он вряд ли сильно поменяется.