ФАС проверит условия выдачи сертификатов за отменённые перелёты

https://static.news.ru/photo/1ea7077c-8b1c-11ea-b0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Условия выдачи и использования сертификатов на перелёты, предоставляемые авиакомпаниями, проверит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом заявили в самом ведомстве.

ФАС изучит условия и механизмы компенсации средств за билеты на отменённые рейсы, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что при невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущем.

Как писал NEWS.ru, ранее представители Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложили предоставить авиакомпаниям возможность официально зачислять средства за отменённые рейсы на счёт будущих полётов. В ассоциации подчеркнули, что данные мера поможет защитить авиакомпании от банкротства в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа и в других экстремальных для отрасли ситуациях.