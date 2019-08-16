https://static.news.ru/photo/49f8ea80-c0b0-11e9-9bd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look

Генеральный директор АО «Молочный комбинат «Ставропольский» Сергей Анисимов рассказал что выпуск фармацевтической лактозы объёмом до пяти тонн в сутки начнётся в России осенью 2019 года.

До настоящего времени фармацевтическая лактоза ввозилась в Россию из-за рубежа, в основном, из Литвы и Франции. Она нужна в производстве жидких и жевательных лекарств, передаёт РИА Новости .

Минобрнауки вложило в разработку технологии производства 140 миллионов рублей, 400 миллионов рублей инвестировал Ставропольский молкомбинат. Лактоза отечественного производства будет обходиться российским производителям лекарств дешевле, чем импортная.

Как писал News.ru ранее, новая отечественная вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри», в которую входят четыре актуальных штамма вирусов вместо трёх, поступит в продажу в августе. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.