Европейские биржевые цены на газ в июле выросли почти на 50% РИА Новости: средняя цена газа на бирже в Европе выросла в июле почти на 50%

Фото: Joerg Boethling via www.imago-im/Global Look Press

Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже подскочила почти на 50%. Если в июне она составляла $1180 за тысячу кубометров, то в июле увеличилась до порядка $1805, следует из расчетов, которые приводит РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.

Сохраняющаяся напряженность с поставками из России продолжает давить на европейский рынок, заявил агентству руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.

Сложившийся уровень цен вызван комплексом факторов, определяющими среди них являются снижение поставок из России и неопределенность с перспективами их восстановления, — пояснил он.

Амирагян добавил, что на подорожание газа повлияли и жара, установившаяся в Европе, и уменьшение генерации энергии из альтернативных источников. Выпадающие объёмы российского газа в ближайшей перспективе не будут компенсированы благодаря альтернативным маршрутам поставок, поэтому снижения цен на газ в Европе ожидать не следует, считает эксперт.

На фоне новостей о ремонте турбин газопровода «Северный поток — 1» цены в последние дни июля выросли до почти $2400 за кубометр. На европейском газовом рынке заметен дефицит предложения, отметил старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. По его мнению, даже такой ценой невозможно снизить спрос на газ.

Таким образом, оптовые цены могут существенно вырасти, особенно когда в конце октября начнёт холодать и спрос на отопление вырастет, — подчеркнул Смит.

Ранее энергоэксперт Дмитрий Скрябин заявил, что цены на газ в Европе продолжат расти из-за опасений европейцев, что поставки российского топлива не вернутся к прежним значениям, стоимость горючего может побить исторический рекорд, считает он. Эксперт добавил, что это не единственная причина тенденции к росту стоимости энергоресурсов.