Европа на 40% сократила импорт в ноябре по сравнению с прошлым годом

https://static.news.ru/photo/1bea1ef2-348b-11eb-85b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Объём поставок сжиженного природного газа (СПГ) на терминалы в европейских странах в ноябре снизился на 39% в годовом выражении.

При этом по сравнению с октябрём объём поставок вырос на 12% — 6,704 млрд кубических метров против 5,97 млрд. В октябре фиксировалось минимальное значение этого показателя за два года, согласно данным информационной платформы Gas Infrastructure Europe.

В сентябре по отношению к августу, а затем в октябре по отношению к сентябрю поставки снижались, несмотря на сезонный тренд роста потребления. Импорт СПГ в годовом выражении в ноябре сократили все страны Европы, которые имеют приёмные терминалы, включая Польшу (минус 3,6%) и Литву (минус 34%).

Соединённые Штаты Америки поставили пять танкеров с СПГ в континентальную Европу в последнем осеннем месяце. По два судна прибыли в Нидерланды и Бельгию, одно — во Францию. В октябре США отправляли три танкера в Нидерланды и один во Францию, сообщает Bloomberg. В Великобританию в ноябре прибыло сразу 10 американских танкеров, при этом месяцем ранее поставок не было. Катар, некогда бывший практически монополистом в поставках СПГ в Соединённое Королевство, почти ушёл как с рынка континентальной Европы, так и Великобритании — в ноябре эти категории потребителей получили всего по одному катарскому танкеру.

Азиатский рынок возвращает себе репутацию главного магнита для свободных объёмов СПГ по мере преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Форвардные котировки на январь 2021 года по азиатскому индексу на СПГ JKM ($248 за тысячу кубометров) превышают котировки нидерландской площадки TTF ($190) на 40%.

Как передавал NEWS.ru, в российской компании «Газпром» ожидают, что последствия возникшего из-за избытка предложения кризиса на газовом рынке будут ощущаться и в 2021 году.