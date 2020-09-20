Евро поднялся выше 90 рублей на Мосбирже

https://static.news.ru/photo/147ac018-fbe2-11ea-8591-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Курс евро на Мосбирже пробил отметку в 90 рублей. Таковы данные торгов по состоянию на 21 сентября.

В то же время курс доллара поднялся выше 76 рублей. За европейскую валюту столько в последний раз давали 8 сентября, за американскую — 9 сентября.

Кроме того, российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По состоянию на 10:00, индекс Мосбиржи опустился на 0,19%, до 2946,18 пункта, а индекс РТС — на 0,27%, до 1225,32 пункта.

К 10:13 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2937,16 пункта (-0,5%), а индекс РТС — на уровне 1221,3 пункта (-0,6%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,34%, до $42,57 за баррель. Одновременно с этим нефть WTI дешевеет на 1,48%, до $40,5 за баррель.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что фьючерсы на нефть уже больше не станут отрицательными. По его мнению, такое затоваривание хранилищ, которое наблюдалось весной, сейчас невозможно. Александр Новак добавил, что добычу сократили не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие в ОПЕК.