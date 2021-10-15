Эрдоган рассказал о гарантах газовой стабильности Турции
Сергей Попов
Сергей Попов
16:13, 15 октября 2021
Реджеп Тайип ЭрдоганФото: facebook.com/RTErdogan
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна, в отличие от европейских держав, не испытывает газового кризиса. По его словам, республика всегда обеспечена топливом благодаря соглашению с Россией и другими странами, сообщает РИА Новости.
Соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном — это знак того, что мы подобные кризисы переживать не будем, — заявил он.
Турецкий лидер добавил, что Анкара относится «с большой чувствительностью» к газовым соглашениям с Россией. Он подчеркнул, что и в дальнейшем будут приниматься все необходимые меры во избежание проблем с газоснабжением.
Ранее сообщалось, что Турция и Азербайджан подписали соглашение о поставках дополнительных 11 млрд кубометров газа. Оно будет действовать до 2024 года.
В конце сентября президент России Владимир Путин в ходе встречи с Эрдоганом поблагодарил его за позицию по строительству «Турецкого потока». Российский лидер напомнил, что этот проект работает в полном объёме.