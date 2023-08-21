Энергоэксперт оценил идею лицензировать экспорт бензина Энергоэксперт Баранов: лицензирование приведет к росту серого экспорта бензина

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Проблему серого экспорта бензина необходимо решать, но лицензирование в качестве меры регулирования может, наоборот, привести к его росту, так как компании будут стремиться любыми способами вывезти нефтепродукты за рубеж, считает энергоэксперт Дмитрий Баранов. В разговоре с журналом «Компания» он подчеркнул, что пока непонятно, как экспортеры, попадающие в белый список, будут проверять продукцию у других игроков рынка.

Остается неясным, как лицензированные экспортеры будут проверять у остальных компаний нефтепродукты на экспорт, согласятся ли они идти на риски, — уточнил Баранов.

По мнению эксперта, разделение компаний на «чистые» и «нечистые» может привести к потере места на некоторых рынках. Он пояснил, что часть экспортеров откажется поставлять продукцию в некоторые государства, потому что им будет просто невыгодно это делать. Кроме того, у агентов, которые будут обращаться к крупным игрокам рынка, вырастут расходы, уверен Баранов.

Аналитик Алексей Кокин подчеркнул, что лицензирование на время может смягчить рост цен на внутреннем рынке, но в долгосрочной перспективе такая мера не работает. Он отметил, что данный метод представляет собой достаточно мягкий инструмент регулирования, но при этом не является вполне рыночным. Лицензирование может привести к монополизации экспорта крупными игроками, которые уже выдавливают маленькие компании с внутреннего рынка, отметил эксперт.

Финансовый аналитик Владислав Антонов ранее заявил, что в сентябре цены на дизельное топливо и бензин либо останутся на прежнем уровне, либо продолжат расти. Он напомнил, что власти России на данный момент ищут меры, которые помогут замедлить этот процесс.