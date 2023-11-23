Энергоэксперт назвал причины снижения доли нефтегазовых доходов в бюджете Энергоэксперт Фролов: на снижение нефтегазовых доходов повлиял слабый рубль

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Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа по итогам трех кварталов 2023 года снизились в полтора раза — до 5,58 трлн рублей, рассказал в беседе с «360» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, причиной этому послужило падение цен на нефть, а также ослабление рубля.

Как пояснил эксперт, нефтегазовые доходы бюджета РФ складываются из налогов на добычу полезных ископаемых (нефти, газа и газового конденсата), а также вывозных таможенных пошлин на нефть, нефтепродукты и газ. При этом доля этих доходов в 2023 году составила немногим более 28% всех поступлений. Это минимум за 16 лет.

Экономист отметил, что НДПИ на нефть является крупнейшим налогом, обеспечивающим до двух третей всех нефтегазовых поступлений. В этом году его собираемость упала из-за снижения цен на нефть марки Urals, а также из-за ослабления курса национальной валюты.

В 2022 году собрали порядка 11,5 трлн рублей нефтегазовых доходов, в 2023 году ожидалось собрать порядка 8,9 трлн. При этом Счетная палата отмечает меньший уровень нефтегазовых доходов, но тут надо сказать спасибо курсу национальной валюты, потому что он влияет не только на налоговые поступления, но и на налоговые вычеты, — подчеркнул Фролов.

Ранее в Счетной палате РФ сообщили, что доля нефтегазовых доходов российского бюджета за три квартала года уменьшилась до минимального уровня с 2007 года. В процентном выражении они потеряли 15 процентных пунктов.