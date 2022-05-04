Энергетик объяснил интерес России к газопроводу в Африке Энергетик Правосудов оценил заявление властей Нигерии о планах РФ инвестировать в газопровод

Фото Sandra Gätke/dpa/Global Look Press

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил NEWS.ru, что проект о совместном газопроводе Нигерии и Марокко является старым, а заявления нигерийских властей направлены на привлечение внимания к этой идее. По его словам, данный проект сложен с точки зрения технологий, так как газопровод длинный и его нужно будет тянуть через Сахару. В то же время России этот газопровод был бы интересен с точки зрения поставок своих труб и технологий.

Если бы всё было прекрасно, то проект давно бы реализовали. Проблема есть и им нужно привлечь внимание, что мол российские инвесторы готовы. Европейцы рассчитывают, что этот проект будет альтернативой России и они вряд ли обрадуются, если РФ построит этот газопровод. Они тут же начнут вводить санкции. Не думаю, что представители Нигерии этого не понимают, — сказал Правосудов.

По мнению энергетика, России этот проект был бы выгоден в плане поставок своих труб и технологий, но в нынешних условиях инвестировать в газопровод будет проблематично.

Много было реализовано проектов газопроводов и нефтепроводов, есть промышленные предприятия, которые могут выпускать необходимую продукцию. Но я сомневаюсь, что они это сделают в нынешних условиях, потому что противников будет много, — подытожил спикер.

Министр энергетики Нигерии Тимипре Сильва заявил, что Россия заинтересована в инвестициях в газопровод, который свяжет Африку с Европой. Трубопровод длинной 5660 км должен стать самым протяжённым в мире.

О совместном проекте Нигерии и Марокко известно с 2016 года. Сейчас Тимипре Сильва говорит о том, что Нигерия собирается начать строительство газопровода до мая 2023 года. Стоимость проекта чиновник не озвучил.