Сообщение Bloomberg о запуске СП-2 к маю 2022 года назвали спекуляцией

Сообщение агентства Bloomberg о возможной отсрочке запуска газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) до мая 2022 года является спекуляцией ради цитируемости публикации, рассказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Энергетик подчеркнул, что 8 мая 2022-го как раз крайняя дата, к которой инстанции должны рассмотреть все документы о сертификации СП-2 и либо дать добро на ввод в эксплуатацию газопровода, либо отказать.

Эксперт добавил, что «Газпрому» могут предоставить все необходимые документы и раньше указанного срока.

Здесь определённая спекуляция со стороны Bloomberg идёт для того, чтобы все его цитировали. По сути, об этом речь и идёт. Немецкий регулятор непосредственно должен был рассмотреть вопрос сертификации СП-2 до 8 января 2022-го — крайний срок. Но техническую часть он рассмотрел уже сейчас и передал своё решение на уровень Еврокомиссии, — заявил Юшков.

Он отметил, что ЕК должна рассмотреть решение немецкого регулятора, если она с чем-то не согласна. Юшков напомнил, что в целом представители ФРГ в вопросе сертификации не подчиняются общеевропейскому регулятору, но члены Евросоюза могут подать в суд на решение Берлина, что затянет процесс сертификации.

Остальным европейцам, конечно, выгодно, чтобы всё это разрешилось как можно быстрее, сам ЕС заинтересован, понимая, что по СП-2 хоть какие-то дополнительные объёмы газа «Газпром» может запустить, и «Газпром» на это намекает, отказываясь бронировать дополнительные мощности прокачки через Украину, используя только контрактные мощности до конца 2024 года. Тем самым говорит, что если хотите дополнительные объёмы — вот пожалуйста запускайте СП-2, — рассказал Юшков.

Аналитик отметил, что энергетический кризис в Европе может подтолкнуть ЕС к как можно более быстрому запуску «Северного потока — 2».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на полях проходящего в Глазго климатического саммита ООН встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Блинкен пообещал Киеву помощь в укреплении энергетической безопасности, в том числе за счёт снижения рисков, связанных с газопроводом «Северный поток — 2».