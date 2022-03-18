Энергетик назвал популизмом идею продавать российские углеводороды за рубли

Идея продавать российские углеводороды за рубли, а не за доллары и евро, является популистской, направленной на тех, кто не понимает, зачем РФ использует иностранную валюту при расчётах за сырьё, заявил NEWS.ru эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что валюта нужна РФ для импорта ряда необходимых товаров.

Когда ввели санкции против ЦБ РФ, правительство постановило экспортным компаниям в течение трёх дней 80% своей валютной прибыли продавать на внутреннем рынке, они выполняют роль валютных ворот в Россию, они поставщики валюты теперь, ЦБ этого делать не может ни за рубежом, ни продавать её на внутреннем рынке. Продавать на внутреннем рынке её нужно для того, чтобы компании, занимающиеся импортом, а мы по-прежнему много импортируем, покупали продукцию. Поставщиком валюты являются экспортные компании, в том числе нефтегазовые. Поэтому нам очень нужно продавать именно за доллары и евро, — рассказал Юшков.

Аналитик подчеркнул, что «с точки зрения бюджета слабый рубль — это хорошо для государства», так как в переводе на национальную валюту нефть становится «очень дорогой», обеспечивая страну сверхприбылью. Он добавил, что заставлять кого-то покупать сырьё за рубли и чрезмерно его укреплять не стоит — это станет дополнительной препоной для покупателей углеводородов, и так испытывающих сложности из-за неопределённой ситуации с санкциями против РФ.

Все боятся, что финансовые операции: страхование, перечисление денег, попадёт под санкции. Минфин США не разъяснил, что разрешено, все боятся попасть под рестрикции, стараются российскую нефть не покупать. Получается, что обяжем всех покупать за рубли — будет ещё сложнее её приобрести, и наш экспорт сократится, доходы упадут, а в нынешних условиях это крайне опасно. С какими-то странами это возможно, например с Индией, если выбирать между рупией и рублём, — подытожил Юшков.

Ранее главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов рассказал, что рубль может продолжить укрепляться по отношению к доллару США. По его прогнозам, в ближайшее время курс достигнет 100 рублей за доллар. Среди факторов, влияющих на рост отечественной валюты, он выделил меры по поддержке рубля Банка России, расчёты за экспорт из РФ, новости о прогрессе в процессе переговоров с Украиной, а также удержание цен на нефть выше отметки $100 за баррель.