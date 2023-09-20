Япония снизила поставки автомобилей в Россию Экспорт японских автомобилей в Россию упал на 42%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспорт японских автомобилей в Россию за месяц упал на 42%, следует из статистики Минфина Японии. Поставки легковых авто снизились на 42,5 %, грузовиков и автобусов — на 46%. Изменения произошли после того, как страна ввела запрет на продажу как нового, так и поддержанного транспорта в рамках санкционного давления на РФ.

В целом объем экспорта из Японии в Россию в августе этого года уменьшился в годовом выражении на 57,6% до $158 млн. То же самое произошло и с импортом из России. Он сократился на 62,5% до $418 млн.

Ранее глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что страна продолжит санкционную политику в отношении России, но при этом будет учитывать свои национальные интересы. Это, по ее словам, касается вопросов безопасности на море и рыболовства.

До этого сообщалось о снижении объемов продаж автомобилей в России. Так, за первые пять месяцев 2023 года продано 228,5 тысячи машин.Это на 26% меньше, чем в прошлом году. Авторынок начал восстанавливаться в мае. Популярностью у россиян все чаще пользуются такие марки, как Haval, Geely, Changan. Таким образом, корейские, японские и европейские бренды потеряли свои позиции на российском рынке, уступив место китайским компаниям.