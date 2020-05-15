Эксперты рассказали, сколько компаний фитнес-индустрии могут обанкротиться

https://static.news.ru/photo/b93e0c74-b653-11ea-9ec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 60-70% компаний фитнес-индустрии могут обанкротиться к началу 2021 года. Об этом рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва.

Мы прогнозируем при самом плачевном сценарии до 60-70% компаний, которые обанкротятся, — приводит её слова ТАСС.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в настоящий момент на пороге банкротства стоят около 20% компаний фитнес-индустрии.

Ранее сообщалось, что работники сферы культуры, досуга и спорта заработали в апреле—мае на 63% меньше, чем в марте. Это связано с сокращением расходов на зарплаты в малом и среднем бизнесе. Указанные сферы деятельности были вынуждены закрыть из-за того, что их работа предполагает тесный контакт между людьми. К примеру, сотрудникам фитнес-центров пришлось перейти на онлайн-тренировки.

Как писал NEWS.ru, Наташа Королёва объявила о закрытии сети салонов красоты — бизнес певицы не пережил двух с половиной месяцев изоляции. Её супруг Сергей Глушко закрыл фитнес-залы.