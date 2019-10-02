Введение четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов в неделю может привести к сокращению продолжительности жизни россиян и росту внезапной смертности на рабочем месте. Об этом News.ru сообщили в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

В настоящее время в России широко обсуждается возможность сокращения рабочей недели. Впервые об этом в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве в начале июня высказался премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени.

На днях Минтруд направил в правительство доклад о перспективах введения четырёхдневки. В министерстве рассказали, что обсудили этот вопрос с федеральными органами власти, объединениями работодателей и профсоюзов.

В августе Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перейти на четырёхдневную рабочую неделю, увеличив время рабочего дня, при этом сохранив общее количество трудовых часов в неделю.

Как говорится в сообщении НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, смена привычного стереотипа рабочей недели может стать стрессогенным фактором, которому в особенности будут подвержены работники среднего и старшего возраста.

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При этом следует оценить возможное влияние роста напряжённости и интенсивности труда на когнитивные процессы, психомоторику — с точки зрения точности и своевременности выполнения требуемых задач, полагают в институте. Вероятны нарушение техники безопасности, рост числа аварийности и травматизма на производстве. В частности, в профессиях, которые требуют особой концентрации внимания. Например, среди пилотов, работников железнодорожного транспорта и водителей.

Не исключено также снижение продолжительности жизни работника и внезапная смерть человека на рабочем месте в связи с увеличением интенсивности и напряжённости трудового процесса. Предполагаемый объём работы пятидневной смены будет перераспределён на четырёхдневную смену с естественным увеличением интенсивности рабочей нагрузки. Установлено, что самые высокие показатели по количеству часов работы в неделю имеют место в Японии, в Южной Корее, затем — Китай. Увеличение рабочего времени и интенсивность переживания стресса, связанная с этим фактором, вызывают случаи внезапной смерти, потерю уравновешенного психического состояния, здоровья, вызванные острым и хроническим переутомлением, чрезмерной трудовой нагрузкой, — рассказали в НИИ медицины труда.

Важно понимать, как изменится режим труда и отдыха в течение рабочего дня: сохранится ли 1 час (45 мин., 30 мин.) обеденного перерыва или будет вводиться дополнительное время для отдыха, отметили эксперты. Возникает вопрос и о правомочности увеличения продолжительности смены работников, для которых законом установлено право на сокращенный рабочий день. В частности, для представителей профессий с вредными или опасными условиями труда.

Три выходных могут не спасти

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова также полагают, что увеличение продолжительности рабочего времени в течение дня при четырёхдневной рабочей неделе может способствовать эмоциональному выгоранию работников, их эмоциональному истощению. Тогда как появление третьего выходного дня — привести к росту алкоголизма и наркомании работающих граждан.

В сообщении подчёркивается, что среди снижающих безопасность и увеличивающих рост аварийности факторов ключевыми продолжают оставаться индивидуально-типологические особенности работников, в то время как введение четырёхдневки негативно повлияет на биоритмы.

Сергей Булкин/News.ru

Это объясняется тем, что биоритмы участвуют в обеспечении режима труда и отдыха. Они «запускаются» в момент рождения и сохраняются в течение всей жизни. Первая половина периода каждого ритма характеризуется нарастанием физической, эмоциональной и интеллектуальной активности, а вторая половина — спадом.

При этом время перехода от положительной половины цикла к отрицательной и обратно называется критическим. Именно в эти периоды с людьми чаще происходят несчастные случаи и аварии, рассказали эксперты НИИ.

Люди привыкли заканчивать рабочий день в 17--18 часов. Увеличение продолжительности и напряжённости рабочего дня будет негативно влиять на социальные и биологические ритмы, которые обеспечивают оптимальное функционирование клеток, органов и систем организма, максимальную работоспособность, состояние врабатываемости и адаптивности личности. Десинхронизация биологического и социального ритмов активности проявляется в усталости, раздражительности, расстройстве сна, умственной и физической угнетённости, расстройствах пищеварения, изменениях артериального давления, — продолжили в институте.

У работников с напряжённым трудом (например, авиадиспетчеров, авиапилотов, водителей ночного транспорта) и переменной сменностью работы нередко наблюдается временная дезадаптация — десинхроноз. Как объяснили эксперты, у этих людей отмечаются разные виды патологии, связанные со стрессом: язвенная болезнь, гипертония и неврозы.

Также сокращение рабочей недели и увеличение продолжительности рабочего дня, его напряжённости может негативно отразиться и на детях, подчеркнули в НИИ медицины труда. Поскольку увеличится время пребывания в дошкольных учреждениях, на продлённом дне в школе.

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Эксперты заключили, что предполагаемое введение четырёхдневки создаёт предпосылки и обусловливает необходимость проведения широкомасштабных исследований для изучения и проработки целого комплекса законодательных, нормативно-правовых, социально-экономических, а также медико-биологических проблем — с учётом специфики содержания профессиональной деятельности. Например, применения на производстве робототехники, цифровизации и других инновационных технологий.

Как сообщили в Минтруде 1 октября, доклад о перспективах введения четырёхдневки направлен в правительство РФ, и обсуждение вопроса продолжается.

В ходе обсуждения с федеральными органами власти, объединениями работодателей и профсоюзов предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как отметили в Минтруде, резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несёт в себе риски, но также имеет и положительные аспекты.

Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции. Вместе с тем уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых, — рассказали в ведомстве.

В рамках Российской трёхсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений предполагается создать рабочую группу по вопросам «продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости».