Эксперты оценили угрозу массового голода из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c9db024c-84be-11ea-ac86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov /Global Look Press

Накануне ООН предупредила об угрозе массового голода из-за пандемии коронавируса, если человечество не начнёт работать над продовольственной программой.

По мнению главы Национального союза экспортёров продовольствия Дмитрия Булатова, прогнозировать голод «библейских масштабов» трудно. Многое будет зависеть от позиций самих правительств, некоторые из которых могут стабилизировать продовольственную безопасность за счёт введения запретов на экспорт определённых товаров, пишет «Вечерняя Москва».

Из медицинских соображений лучше, конечно, сидеть дома. Но люди не могут вечно не работать. Если они не умрут от вируса, то умрут от голода, — отметил эксперт.

Булатов считает, что в России проблемы голода нет, поскольку упал курс рубля, люди вынуждены переходить на более дешёвые продукты, они будут меньше покупать деликатесов.

Угрозы голода в России нет, но есть возможность появления ажиотажного спроса, — сказал он.

В свою очередь первый зампредседателя комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников считает, что проблему голода можно минимизировать, если принять ответственные решения. Он также добавил, что все весенние посевные работы в России идут по плану и графику, а отечественные сельхозпроизводители делают всё, чтобы заложить основу для будущего урожая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители организаций — производителей и поставщиков продовольствия попросили российское руководство начать реализацию замороженного проекта, предусматривающего раздачу населению продовольственных карточек.