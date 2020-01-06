Новогодние праздники у россиян продолжались девять дней в связи с тем, что почти у половины 31 декабря был выходным днём. По подсчётам экспертов, один день отдыха обходится российской экономике примерно в 120-150 миллиардов рублей.
По данным сервиса «Работа.ру», в последний день декабря 53% россиян решили остаться на рабочих местах. Часть работников взяли отгул, другие взяли отпуск за свой счёт.
В это время на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы. Мы считаем, что необходимо закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря в качестве выходного дня, — передаёт слова главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов «Газета.Ru».
Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Центра медицины сна МГУ им. Михаила Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал о том, как восстановить режим сна после новогодних праздников. Он уточнил, что на это уйдёт две недели.
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