https://static.news.ru/photo/e35f2a98-32a4-11ea-bdd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодние праздники у россиян продолжались девять дней в связи с тем, что почти у половины 31 декабря был выходным днём. По подсчётам экспертов, один день отдыха обходится российской экономике примерно в 120-150 миллиардов рублей.

По данным сервиса «Работа.ру», в последний день декабря 53% россиян решили остаться на рабочих местах. Часть работников взяли отгул, другие взяли отпуск за свой счёт.

В это время на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы. Мы считаем, что необходимо закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря в качестве выходного дня, — передаёт слова главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов «Газета.Ru».

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Центра медицины сна МГУ им. Михаила Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал о том, как восстановить режим сна после новогодних праздников. Он уточнил, что на это уйдёт две недели.