Эксперты назвали производительные и бюджетные смартфоны

https://static.news.ru/photo/5dc1d056-ef24-11ea-951b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels /pixabay.com

Аналитики программы AnTuTu Benchmark назвали самые бюджетные и производительные смартфоны.

В рейтинге участвовали смартфоны стоимостью до 1499 юаней (16,5 тысячи рублей).

Лидирующие строки заняли Honor 9X, Redmi K30 5G, Honor Play 4T Pro, Vivo Y5s, Redmi 10X 5G, Redmi K30i 5G, Redmi 9 и Redmi K30.

Самым недорогим и при этом производительным был назван смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Производительности установленного на этом смартфоне процессора MediaTek Helio G90T хватит для большинства современных 3D-игр, — процитировали составителей рейтинга в РИА Новости.

Эксперты отметили, что устройство оснащено 64-мегапиксельной камерой, что встречается редко среди смартфонов в этом ценовом сегменте.

Как писал NEWS.ru ранее, компания Omdia провела исследование и выяснила, что за первое полугодие 2020 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 11. Эксперты отметили, что на высокую популярность смартфона повлияли два фактора: он продавался на $50 дешевле, чем iPhone XR, и то, что устройство получило значительные улучшения.