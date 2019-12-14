https://static.news.ru/photo/8566d5c8-1e48-11ea-9ec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Котировки нефти в 2020 году преимущественно продолжат оставаться в диапазоне $55–65 за баррель. Резкий рост в районе $70 и выше возможен только в случае обострения военных конфликтов или техногенных, террористических происшествий в регионах добычи.

Такие выводы сделали опрошенные ТАСС аналитики. Рынок нефти, уверены они, в наступающем году продолжит оставаться под давлением признаков ослабевающей экономики и низкого спроса. Усилить волатильность могут президентские выборы в США, считают эксперты.

Ранее NEWS.ru писал, что Минэнерго оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную. Ведомство также отметило важную роль «партнёров из Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок». Кроме того, в министерстве полагают, что восстановление мощностей по нефтедобыче в Саудовской Аравии после атаки дронов говорит о надёжности и профессионализме крупнейших игроков в отрасли, а также о возможности оперативно реагировать на сложные ситуации.