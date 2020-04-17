Эксперты: безработных россиян может быть больше, чем считают власти

https://static.news.ru/photo/2491fcd8-8049-11ea-bbc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты сообщили, что финансовой поддержки бизнеса и госгарантий на зарплатные кредиты на всех не хватит, а безработных может быть больше, чем считают власти.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что с начала 2020 года количество безработных россиян выросло до 735 тысяч человек, передаёт «Газета.ru».

Портал отмечает, что данные Минтруда и Росстата сильно отличаются, примерно в пять раз, так как Росстат опирается на данные опросов, а Минтруд на конкретное число людей, которые уже состоят на бирже.

Однако зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков утверждает, что число безработных россиян выше, чем указывает Минтруд и даже Росстат.

Если обратиться к данным Росстата, то уже по состоянию на январь было 3,5 млн безработных. В настоящее время их порядка 4 млн, — привели слова Александра Шершукова на портале.

При этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков не отрицает, что при подсчёте безработных не были учтены «карантинные апрельские дни».

Премьер Михаил Мишустин заявил 16 апреля о том, что безработными или теми, кто ещё имеет работу, но уже не получает зарплату, стали 3 млн россиян. На их поддержку было выделено 150 млрд рублей, сообщает «Газета.ru».

На портале отмечают, что за последнее время удалённую регистрацию в центрах занятости прошли более 180 тысяч россиян, которые потеряли работу. И подавшие заявки пока не имеют статуса «безработных», значит их также не учитывают в статистику.

Замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников связывает внезапное увеличение заявок в центрах занятости с увеличением МРОТ. Он отметил, что раньше, люди не так охотно регистрировались из-за низкого размера пособия.

Сейчас можно ожидать наплыва в центры занятости. Хотя это не означает, что регистрироваться начали безработные последней волны, а не те, кто ранее годами предпочитал не обращаться к государству за помощью, — привели его слова на портале.

В Институте экономики роста имени Петра Столыпина сообщили, что количество безработных, при условии 6-месячного карантина, может вырасти до 14 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по оценке макроэкономического обзора Национального рейтингового агентства, потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Это значит, что без работы окажется каждый десятый россиянин.