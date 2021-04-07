Эксперт: владельцев криптовалют ждут штрафы и судебные разбирательства

https://static.news.ru/photo/04c514da-97b3-11eb-82af-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытка ФНС обязать россиян декларировать свои цифровые деньги для многих криптоинвесторов может обернуться штрафами, судебными разбирательствами, а также многократными поездками в налоговые инспекции, заявил NEWS.ru директор одного из сервисов обмена криптовалют Никита Сошников.

Речь, в частности, идёт об изменениях в Налоговый кодекс, которые готовятся ко второму чтению в Госдуме. По словам эксперта, в законопроекте о налогообложении цифровые валюты уже приравниваются к имуществу, как будто это уже давно решённый вопрос.

Совершенно неясно, какой будет процедура декларирования сделок с криптовалютами, какие сделки будет необходимо декларировать, как будет рассчитываться налоговая база, будут ли учитываться курсовые разницы и многое другое. Самое грустное заключается в том, что, скорее всего, ничего из вышеперечисленного в законопроекте до принятия и не появится, — пояснил Сошников.

Всё это придётся выяснять опытным путём уже после вступления законопроекта в силу, считает эксперт. По его словам, нет даже попыток предусмотреть переходный период, заявительный характер декларирования, налоговую амнистию для тех, кто давно владеет криптовалютой, но никак не заявлял её в декларациях. В законопроекте не предусмотрена даже дифференциация штрафов, размер которых, как правило, зависит от формы вины налогоплательщика.

Вместе с тем Сошников называет налогообложение криптовалют обычной практикой, сравнивая его с налогообложением сделок с недвижимостью и ценными бумагами. Другой вопрос в том, каким образом это будет регулироваться.

Сложности будут испытывать не те, кто давно чувствует себя в криптомире как рыба в воде, а новички, обычные россияне, заинтересовавшиеся криптовалютами, — прогнозирует эксперт.

Те, кто хочет купить криптовалюту на $300–500 для ознакомления, либо откажутся от этой затеи из-за сложностей с последующим декларированием таких сделок, либо вляпаются в долгие разборки с налоговой инспекцией из-за неправильно оформленной декларации, предупредил Сошников.