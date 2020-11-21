Эксперт: серьёзное подорожание услуг ЖКХ ждёт россиян в следующем году

https://static.news.ru/photo/89685452-2c5d-11eb-9cc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Услуги ЖКХ подорожают более чем на 4% в следующем году в России. Со следующего года также прекращается и мораторий на штрафы и отключение услуг по коммуналке.

Об этом рассказала специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.

Самое неприятное, с чем могут столкнуться рядовые потребители, — оплата «коммуналки» в 2021 году вполне может вырасти более чем на 4%, — цитирует эксперта ПРАЙМ.

Если мораторий на неуплату будет отменён, множество семей столкнётся с проблемами, предупреждает специалист. Большинство окажется в тяжёлой ситуации из-за долгов.

При этом возможные штрафы, которые могут составить до 100 тысяч (при среднемесячных счетах в пять тысяч рублей), ещё не самое страшное. Куда страшнее отключение света, отопления и воды в зимний период, считает Чернышева.

Тарифы на газ в следующем году будут проиндексированы на 3%, электроэнергия подорожает на 4%. Услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения увеличатся в цене на 4%. Также на 4% с июля следующего года вырастут тарифы на вывоз мусора.

При этом, отмечают эксперты, это средние показатели по России. Каждый регион вправе устанавливать свои тарифы в диапазоне от 3,4 до 6,4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость жилищно-коммунальных услуг в случае их некачественного оказания будет рассчитываться повторно. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подписал президент России Владимир Путин.