Эксперт: рубль усиливается на фоне роста нефтяных котировок

https://static.news.ru/photo/28167940-78a8-11ea-b307-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок и ослабления американской валюты к валютам развивающихся стран. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам специалиста, в краткосрочной перспективе стоит ожидать усиления позиций национальной валюты до параметров 75,2–75,4 в паре с долларом и 81,5–81,8 в паре с евро. Также определяющим фактором для российского рубля в среднесрочной перспективе будет цена нефти.

Если 9 апреля ОПЕК+ примет решение об очередном снижении добычи на фоне рекордного падения спроса, это может привести к росту котировок до отметок $35 за баррель и выше, — отметил Деев.

В противном случае, считает аналитик, на фоне падения стоимости нефти стоит ожидать ослабления позиций отечественной валюты до отметок 79–80 в паре с долларом и 85–87 в паре с евро.

Кроме того, давление на отечественную валюту будут оказывать сложности в российской экономике на фоне эпидемии коронавируса в стране, убыточность продажи энергоресурсов на внешние рынки, а также длительные вынужденные выходные.

Поэтому в перспективе ближайшего месяца и позже стоит ожидать дальнейшего ослабления курса рубля относительно доллара и евро, — прогнозирует аналитик.

Ранее NEWS.ru писал, что открытие торгов на Московской бирже ознаменовалось падением курса доллара. Американская валюта снизилась по отношению к рублю на 0,68% — до 75,51 рубля. Евро упал на 0,27% — до отметки 81,83 рубля. Уже к 10:06 мск доллар упал до 75,43 рубля, а евро потерял ещё 0,23%.