Эксперт рассказала о малоизвестных льготах для многодетных

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Для многодетных семей в России предусмотрен ряд льгот, и не обо всех из них родители знают. Это не только бесплатный проезд и скидка на коммунальные услуги, но и, к примеру, льготная ипотека и повышенные налоговые вычеты, рассказала NEWS.ru адвокат Юлия Кузнецова.

Основные льготы для многодетных семей (в которых имеется трое или больше детей до 18 лет) определены Указом Президента РФ № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». В их числе скидка на коммунальные услуги (отопление, канализацию, воду, газ, электроэнергию) в размере не менее 30% установленной платы, бесплатный проезд на внутригородском транспорте, бесплатная выдача лекарств по рецептам врачей для детей до шести лет.

Дети из многодетных семей имеют право на первоочередной приём в дошкольные учреждения, бесплатное питание в школах и профессиональных учебных заведения и обеспечение школьной формой. Кроме того, один раз в месяц семья может бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или выставку.

Но это далеко не всё, на что многодетные имеют законное право, отметила адвокат.

Если в семье второй или последующий ребёнок родился в 2018 году и позднее, то семья вправе взять ипотеку по ставке 6%. Она будет действовать весь срок кредита, при этом первоначальный взнос составляет не менее 15%, — рассказала Юлия Кузнецова.

Кроме того, многодетным семьям доступно погашение 450 тысяч рублей ипотечного долга. Для этого третий или последующий ребёнок заёмщика должен родиться в промежутке с 2019 по 2022 год. Договор ипотеки или рефинансирования может быть заключён и до 2019 года, но не позднее 1 июля 2023 года, уточнила Кузнецова.

Многодетные семьи не платят транспортный налог на личный автомобиль. Эта льгота хорошо известна. Но не все знают, что с момента рождения ребёнка у родителей появляется право на стандартный налоговый вычет. Это сумма, на которую работодатель уменьшит доход при расчёте НДФЛ. На первого и второго ребёнка вычет составляет по 1400 рублей. За третьего и последующих детей стандартный вычет уже больше — по 3000 рублей. Вычет предоставляется до того, как суммарный годовой доход превысит 350 тысяч рублей, отметила адвокат.

Ещё один «бонус» для многодетных — дополнительный вычет по налогу на имущество: по пять квадратных метров на каждого ребёнка за комнату или квартиру и по семь квадратных метров за дом или часть дома. Одновременно с вычетом по налогу на имущество многодетным семьям предоставляется льгота по земельному налогу. Если у многодетной семьи есть участок, то платить налог на землю нужно не со всей площади, а за вычетом шести соток, пояснила адвокат.