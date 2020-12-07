Эксперт рассказал, почему США изменят позицию по «Северному потоку — 2»

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Соединённые Штаты могут прекратить противодействовать проекту «Северный поток — 2» после прихода к власти нового президента Джо Байдена, рассказал NEWS.ru президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. По его словам, возможно, США будут рассматривать другие санкции против России, но газопровод оставят в покое.

При Дональде Трампе у США с ЕС были серьёзные разногласия по широкому кругу вопросов, один из которых — «Северный поток — 2». Байден же настроен улучшать отношения с Европой, он об этом заявлял, это укладывается в его внешнеполитическую повестку, отмечает эксперт. Видимо, она будет направлена на выстраивание стратегического партнёрства и хороших отношений с европейскими союзниками.

Хотя Джо Байден «по-ястребиному» настроен в отношении России, для американцев гораздо важнее отношения с ЕС. Это союзник и один из крупнейших торговых партнёров. Вполне возможно, что и в части «Северного потока — 2» позиция администрации США изменится таким образом, что они не будут активно противодействовать реализации проекта. Может, они будут рассматривать другие санкции против России, но не в отношении этого газопровода, — отметил экономист.

Ранее посольство США в Германии призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщила исполняющая обязанности посла США Робин Куинвилл. В ответ Минэнерго Германии заявило, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против участвующих в проекте европейских компаний.

С приходом новой администрации Белого дома посол США в Германии может смениться либо получит другие указания, отмечает Марсель Салихов. Он поясняет, что Вашингтон противодействовал строительству газопровода из-за прямой конкуренции между американским СПГ и «Газпромом». Нынешний Белый дом оказывает поддержку своим производителям природного газа и экспортёрам, но политика может измениться, предупреждает специалист.

Байден заявлял, что выступает с климатической повесткой, за возобновляемые источники энергии. Ожидается, что он будет ограничивать влияние нефтегазовых компаний. Конечно, это лишь декларации, но всё равно открыто выступать в поддержку американских производителей газа и быть открытым лоббистом нефтегазового комплекса ему не с руки. Для имиджа Байдена это будет выглядеть странно, — считает эксперт.

По его словам, возможно, что и «Газпром» также рассчитывает на изменение вектора американской политики и ждёт появления новой администрации Белого дома.

«Северный поток — 2» имеет большие шансы на завершение строительства в 2021 году, считает Салихов. Если не будет активного противодействия со стороны США, весной можно уложить трубу на оставшихся участках, летом и к осени завершить сертификационные процедуры и к концу года запустить газопровод в эксплуатацию. Это оптимистический сценарий, но он вполне возможен, уверен эксперт. По его словам, «Газпрому» в любом случае необходимо достраивать «Северный поток — 2», чтобы тот начал работать и окупать расходы, затраченные на его строительство.