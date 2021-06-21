Эксперт рассказал о сроке стабилизации цен на недвижимость

Объекты недвижимости дорожают по инерции и общий рост цен должен прекратиться к августу. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Для покупателей, которые собираются сейчас приобретать недвижимость, показателем может быть то, что объект не был продан во время прошлогоднего ажиотажа. Если квартира была выставлена до сентября 2020 года и до сих пор находится в рекламе, то на неё явно завышена цена.

Четверть объектов на рынке переоценены. Неудивительно, что они продаются со скидкой. В противном случае собственники будут вынуждены продавать объект очень длительное время, — рассказал эксперт.

Покупатели не готовы платить за объект, цена на который явно завышена и понимают его адекватную стоимость.

Однако у продавцов может сложиться впечатление, что если где-то рядом была быстро продана квартира, то цена на неё занижена и это повод задирать цену на свой объект. И такой эффект сохранится до тех пор, пока рынок не насытится предложениями.

Ранее стал известен размер скидки на сделки с недвижимостью в столице. Средний размер скидки на жильё, на которую могут рассчитывать покупатели, составляет 3–4% от первоначальной цены.