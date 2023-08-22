Эксперт рассказал, надо ли заранее покупать алкоголь к Новому году ЦИФРРА: российский алкоголь к Новому году заранее покупать не нужно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский алкоголь и часть импортных напитков уже не подорожают к Новому году — напротив, на них традиционно будут большие скидки, заявил NEWS.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Особенно, подчеркнул эксперт, это касается шампанского, об ящики с которым можно будет спотыкаться в магазинах в канун праздника.

Никогда ни в одной стране мира цены на алкоголь перед Новым годом не растут. Наоборот, предновогодний период — это период массовых продаж, массовых скидок, в том числе и на алкоголь. Перед Новым годом шампанское в магазине стоит повсюду, на каждом шагу. Это делается для того, чтобы показать, что оно продается по сниженным ценам, — сказал Дробиз.

В то же время он отметил, что исключением могут стать обычные и игристые вина из европейских стран, пошлины на которые этим летом повысили с 12,5% до 20%. В результате те напитки из Франции, Италии, Испании и Португалии, которые сейчас стоят 400–600 рублей, с сентября по ноябрь могут вырасти в цене на 200–250 рублей (то есть на 42–50%).

В ноябре прошлого года NEWS.ru со ссылкой на данные ЦИФРРА также писал о том, что среди российских регионов наибольший рост покупок алкоголя продемонстрировали Ингушетия, Дагестан и Хакасия. При этом в Центральном федеральном округе активнее начали пить в Белгородской, Брянской и Курской областях, которые часто подвергаются ответным атакам со стороны Украины.