Эксперт рассказал, кто сможет заработать на вкладах

https://static.news.ru/photo/b9fa389a-a446-11eb-add9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Значительный доход банковские депозиты россиянам не принесут, на вкладах зарабатывает в первую очередь сам банк, но не его вкладчик, сказал NEWS.ru управляющий партнёр Эдуард Бугров.

По словам эксперта, сомнительно, чтобы у кого-то получилось заработать на банковских депозитах значительные суммы.

Депозиты приносят доход в первую очередь самим банкам. Как и у любой коммерческой организации, главная задача банка — это получение прибыли. Грубо говоря, банк примет вклад у населения, выдаст его заёмщикам под больший процент и заработает на этом, — пояснил Бугров.

Банк работает не только с вкладами граждан и дебетовыми картами, занять он может у Центробанка. Именно ключевая ставка Банка России определяет размер процента по вкладам. На сегодняшний день она составляет 5% — под эту сумму ЦБ кредитует коммерческие банки. Соответственно, чтобы банк мог получить прибыль, он предложит вкладчикам ставку ниже 5%.

Это подтверждает и анализ депозитных предложений крупных банков — ставка по вкладам варьируется в среднем от 2,5 до 4%. Причём чем выше процент по вкладу, тем больше его срок и строже условия (невозможность досрочно снять деньги, отсутствие ежемесячных процентных выплат и т.д.), рассказал эксперт.

Помимо выплаты процентов вкладчикам у банков есть и другие финансовые обязательства. Они формируют резервные фонды, страхуют вклады. По большому счёту, оплачивают всё это клиенты за счёт сниженной процентной ставки, — отметил Бугров.

Именно поэтому заработать на банковском вкладе россияне не могут, в лучшем случае сохранить деньги и минимизировать влияние инфляции на накопления, добавил эксперт.