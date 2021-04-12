Эксперт рассказал, какие опасности таят в себе дебетовые карты

https://static.news.ru/photo/51b95352-9c16-11eb-802c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все уже привыкли с осторожностью относиться к кредитным картам, хотя «попасть на кредит» могут и держатели дебетовых карт, рассказал NEWS.ru управляющий партнёр одной из инвестиционной компании Эдуард Бугров.

Неприятный сюрприз дебетовая карта может преподнести в случае технического овердрафта, то есть непреднамеренного перерасхода средства. Это может произойти, например, при пополнении карты наличными через банкомат.

Денежные средства на счету отображаются мгновенно, и человек уверен, что может свободно расплачиваться картой. На самом деле деньги зачисляются только через 1-3 дня, и все эти дни пользователь карты рассчитывается за счёт кредитных средств. Неприятность проявляется в виде процентов, которые придется выплатить банку, — рассказал Эдуард Бугров.

В ряде случаев вернуть себе эти деньги можно, но придётся потратить на это время и силы. Некоторые банки соглашаются обсуждать условия возврата денег по техническому овердрафту только в головном офисе (который может быть в Москве, при том что вы находитесь, например, в Екатеринбурге).

По словам эксперта, попасть на технический овердрафт можно при резких скачках курса валют. Например, если вы покупаете что-то в зарубежном онлайн-магазине. Цены могут отображаться в рублях, но по факту расчёт идет, как правило, в долларах. Допустим, вы оплатили покупку стоимостью 100 долларов по курсу 70 рублей. Прошло три дня, от платежной системы приходит подтверждение. Однако на день подтверждения доллар стоит уже 75 рублей, то есть с вашей карты должно списаться уже не 7 тысяч рублей, а 7500. Если в этот момент на счёте денег недостаточно, клиент получает овердрафт и может задолжать банку проценты.

Некоторые держатели карт считают, что если они положили карту на полку и не пользуются ей, то за обслуживание можно не платить. Это не так, отметил Бугров, многие банки могут перевыпустить карту автоматически.

Вы можете даже не знать, что задолжали банку, пока вам не позвонят из отдела по работе с должниками. Кстати, такие „просрочки“ могут испортить человеку кредитную историю — взять в долг у банка будет очень сложно, — предупредил эксперт.

Чтобы не попасть в дебетовую ловушку, Бугров посоветовал не набирать разных карт в разных банках, не блокировать карту, которой вы перестали пользоваться, а обратиться в банк с требованием закрыть счёт. И стараться не снимать с карты средства до нуля — это убережёт от овердрафта.