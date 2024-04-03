Эксперт рассказал, как отток мигрантов повлияет на экономику РФ Аналитик Широв: отток мигрантов не несет риски для экономики России

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Наблюдаемый отток мигрантов после теракта в «Крокус Сити Холле» минимален и не окажет существенного влияния на российскую экономику, заявил в беседе с NEWS.ru директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Эксперт отметил, что гораздо сложнее ситуация была в период пандемии и в 2022 году.

В 2022 году, или в период пандемии, это [отток мигрантов] действительно стало ударом [для российской экономики], когда страна лишилась сотен тысяч, если не миллиона мигрантов. Сейчас, конечно, это гораздо более скромные цифры. Поэтому каких-то негативных последствий для экономики я не жду. Ничего ужасного не произойдет, — заявил Широв.

По его словам, если Россия будет предлагать мигрантам качественные, эффективные и хорошо оплачиваемые рабочие места, то «никто уезжать никуда не будет». Это вопрос больше экономический, чем политический. В реальности все определяется уровнем экономического развития, уровнем зарплаты, уровнем социальной поддержки, уточнил экономист. За квалифицированных специалистов нужно бороться, добавил Широв.

Ранее Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало массовый отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус Сити Холле». В министерстве рассчитывают, что отток — это временное явление и он прекратится. По данным Минтруда республики, большая часть трудовых мигрантов для заработков выбирает Россию. Так, в 2023 году в РФ поехали более 627 тысяч жителей Таджикистана.