https://static.news.ru/photo/5c248aec-62aa-11ea-9fc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После обвала цен на нефть 9 марта курс доллара на старте торгов Московской биржи взлетел к 72,20 руб. Евро, соответственно, четко встал на границе в 82 руб.

Как рассказала NEWS.ru старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, Банк России сегодня будет работать на внутреннем рынке с инструментами «тонкой» настройки и объёмами в пределах 500 млрд руб., чтобы сгладить амплитуду валютных колебаний. По мнению эксперта, без участия регулятора доллар поднялся бы в моменте к 75 руб. без проблем.

Сегодня на площадках сложно, и это нормально, учитывая рухнувшую за праздники нефть. Чуть позже курсы выровняются, но доллар может надолго зависнуть в пределах 68-72 руб., — сказала Бодрова.

Для россиян это скажется прежде всего в увеличении стоимости иностранных поездок, импортной электроники и лекарств. Аналитик считает, что если в этих условиях ЦБ поднимет ключевую ставку в рамках минимизации внешнего влияния на экономику, то это спровоцирует рост ставок по депозитам в российских банках.

Хранить там основной доле россиян, правда, нечего, но это уже детали, — добавила Анна Бодрова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за обвала фондовых рынков российский ВВП может сократиться в долларовом выражении с 1,65 трлн до примерно 1 трлн. Такой прогноз дал специалист по экономике России, старший фелло-резидент Евразийского центра Атлантического совета Андерс Ослунд.