Эксперт по недвижимости посоветовал не спешить с отказом от мигрантов

России, и Москве в частности, лучше не спешить с полным отказом от привлечения трудовых мигрантов на стройки, так как это вызовет дефицит рабочей силы и задержку ввода объектов в эксплуатацию, рассказал NEWS.ru ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Так он прокомментировал информацию в СМИ о том, что себестоимость жилья вырастет до 40% в случае отказа от трудовых мигрантов. Соответствующий опрос застройщиков провёл первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Ракута призвал реализовывать подобные программы постепенно, иначе можно спровоцировать дисбаланс и рост стоимости квадратного метра.

Эксперт подчеркнул, что в последнее время тенденция изменилась и вместо привлечения иностранцев на стройки власти Москвы намекают на возможный полный отказ от мигрантов в данной отрасли.

Ходит информация о том, что [мэр Москвы Сергей] Собянин хочет избавиться от мигрантов именно на стройках, дать больше рабочих мест коренному населению, гражданам России. Конечно, это скажется на дефиците рабочей силы. У нас и так были предпосылки поиска трудовых ресурсов в РФ — карантин на фоне COVID-19, когда многие мигранты уехали из РФ. Плюс в период пандемии официально застройщикам дали отсрочку ввода в эксплуатацию. За этот короткий период времени был отток мигрантов, что сказалось на стоимости рабочей силы и темпах строительства, — добавил Ракута.

Он также отметил, что рост процентных ставок, скорее всего, продолжится в следующие полтора-два года, показатели могут составить 11–12% (ключевая ставка), поэтому покупку жилья лучше не откладывать. Он подчеркнул, что не стоит «ждать очередного заседания Центробанка РФ или когда компании начнут менять ипотечные программы, особенно в новостройках».

Накануне стало известно, что в 2022 году цены на жильё «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Он добавил, что в регионах, где спрос на жильё небольшой, рост цен может остановиться. По его мнению, спрос на жильё сократится из-за повышения ключевой ставки. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов. По словам Мутко, в следующем году их будет выдано 1,4 миллиона.