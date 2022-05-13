Эксперт по фондовому рынку назвал условия нового обвала рубля Эксперт по фондовому рынку Бабин назвал эмбарго на российское сырьё условием нового обвала рубля

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль может вновь обвалиться по отношению к доллару (около 120 рублей за единицу) и достигнуть исторического минимума, если цены на сырьё, в первую очередь на нефть и газ, упадут в несколько раз и продержаться на низких уровнях «хотя бы несколько лет», заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он отметил, что важен не сам уровень снижения цен, а то, как долго они будут оставаться на таких показателях.

[Рубль вновь обвалится], если цены на сырьё, в первую очередь на нефть и газ, упадут в несколько раз и останутся на столь низких уровнях хотя бы несколько лет. Важно даже не то, насколько сильно упадут цены, а как долго они будут оставаться на низких уровнях. То есть, например, снижение цены на нефть до $50 за баррель Brent на два года намного хуже, чем до 20$ на полгода. Или в случае дальнейшей эскалации противостояния России и Запада, если оно приведёт к полному запрету на поставки российского сырья, — рассказал Бабин.

Ранее агентство Bloomberg признало рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Это произошло после того, как национальная валюта по отношению к доллару выросла на 11%. По словам экспертов, такого результата рублю удалось достичь благодаря комплексу мер, принятых правительством страны.

Президент России Владимир Путин также заявил, что рубль укрепляется. По словам главы государства, он показывает лучшую динамику среди всех валют мира. Причиной таких процессов Путин назвал грамотную работу экономических ведомств.