Эксперт по энергетике предположил, почему «Газпром» поставляет газ ночью

Вероятно, «Газпром» поставляет газ через Польшу в Германию ночью по требованию клиентов, сообщает EADaily со ссылкой на замдиректора ФНЭБ Алексея Гривача. Так компания работает с тех пор, как 25 февраля снова начала поставки через газопровод Ямал — Европа. «Газпром» не выкупает или не использует утренние и дневные мощности.

Почему поставки российского газа идут через Польшу вечером и ночью, неизвестно. Самое простое объяснение: потому что такие заявки оставляют клиенты на пункте «Мальнов» (компрессорная станция, крайняя западная точка магистрального газопровода. — NEWS.ru), — сказал Гривач.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. Она пообещала выступать за это на встрече как G7 и на дискуссиях Евросоюза. По словам Трасс, действия стран в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы скоординированы.

Подобную позицию высказал и премьер-министр страны Борис Джонсон. Он отметил, что Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер. По его словам, речь идёт о «продолжительном кризисе», к которому ЕС готов.