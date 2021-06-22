Эксперт опроверг слухи о грядущем дефиците зоокормов

Сообщения в соцсетях о грядущем дефиците кормов для животных не соответствуют действительности. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал финансовый аналитик Алексей Коренев.

Слухи появились на фоне решения Россельхознадзора о приостановке сертификации кормов и добавок, предназначенных для реализации на территории России. По словам Коренева, для ведомства это обычная практика. Только в этом году уже было зарегистрировано два подобных документа: от 15 марта — в адрес испанского производителя, и от 18 мая — для производителя из Германии.

Он пояснил , что в настоящее время российский рынок производства кормов для домашних животных — один из самых динамично развивающихся в мире и полностью удовлетворяет внутренний спрос. Так, доля импортных кормов для четвероногих на российском рынке составляет около 15%, а на долю кормов, произведённых в России, приходится 85%.

В страну зашло несколько крупных мировых производителей, открывших большое количество заводов, кроме этого, есть и российские производители кормов для животных, — отметил эксперт.

Ранее в Россельхознадзоре опровергли зависимость России от импортных яиц. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его. По его словам, существует зависимость от поставок СПФ-яиц, но они используются для производства ряда вакцин для животных. При этом эти препараты никак не относятся к производству вакцин для человека.