Эксперт оценил потери экономики из-за длинных майских праздников

https://static.news.ru/photo/57228eec-a717-11eb-a2a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ущерб для бизнеса из-за длинных майских праздников составит сумму оплаты труда сотрудников за три рабочих дня, заявил NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Олег Жилкин.

По словам эксперта, ущерб коснётся, в основном, промышленного производства, за исключением предприятий непрерывного цикла.

Если провести сравнительный анализ по количеству рабочих дней в мае в период с 2013 по 2021 годы, то диапазон составлял от 17 до 20 дней, указан он. Максимальное количество рабочих дней, согласно производственному календарю, в мае приходится на 2017 и 2018 год, минимальное — на 2020 год.

Исходя из этого можно утверждать, что максимальный ущерб для экономики — три рабочих дня, — пояснил Жилкин.

Особое место занимают оплачиваемые выходные, отметил эксперт. Они появились только в 2020 году (три дня). На 2021 год, согласно указу президента, их четыре, но общее количество рабочих дней — 19 (в 2020 году — 17). В то время, как в 2019 году оплачиваемых выходных не было, количество рабочих дней составило 18 дней.

Таким образом, ущерб для бизнеса составляет размер оплаты труда сотрудников за три рабочих дня, — пояснил эксперт.

По словам Жилкина, потери экономики из-за длинных майских праздников, скорее всего, будет компенсирован в сфере торговли (потребители будут вынуждены закупать больше продуктов и сопутствующих товаров), туризма и гостиничного бизнеса (возможность запланировать и реализовать поездки как внутри страны, так и в страны, открывшие доступ российским туристам), добавил экономист.