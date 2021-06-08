Эксперт оценил последствия отказа Финляндии от российской нефти

https://static.news.ru/photo/b79ea8f0-c846-11eb-92db-96000091f725_660.jpg Игорь Юшков Фото: Наталия Метлина/igor.ushkov.1/facebook.com

По мере перехода к «зелёной энергетике» Финляндия планирует ещё больше сократить импорт российской нефти. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru сообщил, что это решение никак не ударит по России, сбыт сырья просто будет перенаправлен на другие рынки.

Суммарно на экспорте российском это никак не скажется. У нас в газовой сфере есть проблемы с реализацией, а с нефтью проблем нет. Если газ кто-то перестаёт брать, приходится сокращать его добычу. А с нефтью всё наоборот — мы и так не можем больше добывать по причинам соглашения ОПЕК+ и собственных возможностей. Проблем же с реализацией нефти нет. Если кто-то не берёт, Россия перенаправляет нефть на другие рынки, — пояснил Юшков.

Аналитик не исключил, что Финляндия, перепрофилировав свои НПЗ на возобновляемые энергоносители, будет импортировать уже готовые нефтепродукты, в том числе и из России.

Радикального отказа не произойдёт. В Финляндии закупали российскую нефть, перерабатывали её и продавали соседним странам, теперь же этого не будет, — отметил эксперт.

Юшков выразил уверенность, что это решение не повлечёт за собой цепную реакцию. По его словам, спрос на российское сырьё только увеличивается. От него не отказывается ни Европа, ни США, поэтому проблем со сбытом нефти в России не было и нет.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Хельсинки планирует ещё более сократить импорт нефти из РФ. В I квартале текущего года импорт сырья из России в эту страну уменьшился на 25%.

Финляндия уже не первый год сокращает закупки нефти у России — в 2020 году импорт упал на 16% по сравнению с 2019-м. В апреле 2021 года закупки упали до 0,4 млн тонн. Это на 63% меньше, чем было в апреле прошлого года. В годовом выражении импорт нефти из России составил 2,1 млн тонн.